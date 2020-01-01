01 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Haşdi Şabi'den milislerine son dakika çağrısı: Çekilin

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
HAŞDİ ŞABİ'DEN MİLİSLERİNE FLAŞ ÇAĞRI

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN