Haşdi Şabi'den milislerine son dakika çağrısı: Çekilin
Giriş Tarihi: 01.01.2020 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020
Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu
Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu
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