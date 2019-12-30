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Türkiye'nin Libya hamlesi sonrası Macron ile Sisi telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
MACRON'DAN SKANDAL LİBYA ADIMI!

Doğu Akdeniz'de tarihi adımlar atan Türkiye son olarak Libya tezkeresini Meclis'e sundu. 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan Libya tezkeresi başta Mısır ve Fransa'yı telaşlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı , darbeci 'yi arayarak Libya mutabakatını konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel , Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya adımı sonrası skandal bir görüşmeye imza attı. Macron, darbeci ile Libya mutabakatını konuştu.

Son dakika: Türkiye'nin hamlesi sonrası tutuştular! Macron anında darbeci Sisi ile görüştü SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN HAMLESİ SONRASI TUTUŞTULAR! MACRON ANINDA DARBECİ SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

MACRON VE SİSİ'DEN ÇAĞRI

Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu.

Macron ve Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz mutabakatı anlaşmasının uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğu konusunda hemfikir oldukları bildirildi.

Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'de korku yarattı! Mısır Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİ DARBECİ SİSİ'DE KORKU YARATTI! MISIR ARAP BİRLİĞİNİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

DARBECİ SİSİ DARBECİ HAFTER DESTEKLİYOR

Libya'da Katar ve Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından meşru kabul edilen Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter'le ittifak halindeki Tobruk hükümetini destekliyor.

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