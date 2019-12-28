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Türkiye etkin bir ülke

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2019
RUSYA: TÜRKİYE ETKİN BİR ÜLKE

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ", büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi. Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ", büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi. Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.

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