Türkiye etkin bir ülke
Giriş Tarihi: 28.12.2019
Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi. Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e demeç veren Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, "Türkiye, büyük ihtimalle opsiyonu kullanacak ve bizimle çalışmaya devam edecek. En azından böyle umuyoruz" dedi. Borisov, Türkiye'nin bölgede çok etkin bir ülke olduğuna dikkat çekti.
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