28 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

NY Times’tan Kaşıkçı tepkisi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2019
NY TİMES’TAN KAŞIKÇI TEPKİSİ

Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı" ifadelerine yer verildi. Prens Selman'ın mahkemeye direktiflerde bulunduğuna da dikkat çekildi.

Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlanan makalede, "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili inandırıcı olmayan duruşmada tatmin edici olmayan bir karara varıldı" ifadelerine yer verildi. Prens Selman'ın mahkemeye direktiflerde bulunduğuna da dikkat çekildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN