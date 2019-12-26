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Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.12.2019
ROKET SİRENLERİNİ DUYAN NETANYAHU MİTİNGİNE ARA VERDİ

Başbakanı , 'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'daki mitingi sırasında roket sirenlerinin çalması üzerine korumaları tarafından salondan çıkarıldı.

Başbakanı , ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, 'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi ROKET SİRENLERİNİ DUYAN NETANYAHU MİTİNGİNE ARA VERDİ


Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.

Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.

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