Roket sirenlerini duyan Netanyahu mitingine ara verdi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'daki mitingi sırasında roket sirenlerinin çalması üzerine korumaları tarafından salondan çıkarıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin güneyinde yer alan Aşkelon kentindeki mitingini, roket sirenlerinin çalması üzerine kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kaldı.
İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
Miting sırasında abluka altındaki Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşkelon kenti ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.
Bunun üzerine korumaları Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.
Sirenlerin susmasından kısa süre sonra Netanyahu yeniden salona dönerken, miting kaldığı yerden devam etti.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail tarafına bir roket atıldığı, atılan roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken seçimden önce de ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde seçim mitingi düzenlemiş ve Gazze'den İsrail tarafına atılan iki roket nedeniyle çalan sirenler sebebiyle mitingini kısa süreliğine yarıda kesmek zorunda kalmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Yemen'in kuzeyine hava saldırısı düzenlendi
- ABD'nin bir askeri üssü taşınacak
- Ülkeye gizlice sokmak isterken yakalandı
- Tepki çeken görüntülere soruşturma
- Uçarak geldi bir anda saldırdı
- Protestolar Noel akşamında da durmadı
- Ayakkabısına 8 tane saka saklayarak gümrükten geçirmek istedi
- Milletvekiline tokat attı
- Putin'den flaş karar! Görevden aldı
- Arap Birliği'ni Türkiye korkusu sardı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman Abdurrahman Alp kimdir? Abdurrahman Alp geri mi döndü?
- 2020 asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
- Kahramanmaraş okullar tatil mi? 26 Aralık Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Selcen Hatun kimdir? Selcen Hatun tarihteki yeri nedir, gerçekte var mı?
- 26 Aralık Ankara’da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili var mı? Ankara Valiliği MEB açıklaması…
- Adana yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Adana okullar tatil mi? Adana Valiliği MEB açıklaması…
- Kuruluş Osman 6. bölüm izle! Kuruluş Osman 6. bölüm tek parça izle! | ATV
- Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna yeni isimler… Kuruluş Osman oyuncuları kimdir? İşte, Kuruluş Osman karakterleri!
- Kuruluş Osman Zöhre kimdir? Kuruluş Osman Zöhre Hatun tarihteki yeri nedir?
- Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali gerçekte var mı, neden öldü? Şeyh Edebali tarihteki yeri nedir?
- Kuruluş Osman Bamsı kimdir? Bamsı gerçekte var mı? Bamsı tarihteki yeri, nasıl öldü?
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Cerablus'ta PKK-YPG'den hain saldırı