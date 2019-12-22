Son dakika: İdlib'e saldırılar! 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göçtü
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.
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