Bölücü Hafter Akdeniz'de krizi tırmandırıyor! Türk mürettebatlı gemiye baskın

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sonrasında başta Yunanistan olmak üzeri birçok ülkede Türkiye karşıtı hamleler gerçekleşti. Son olarak bölgeden kriz çıkarabilecek bir haber geldi. Ülkede muhalif gruplara öncülük eden General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu gemiye el koydu.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Doğu Akdeniz'de stratejik bir güç kazanan Türkiye, Akdeniz'de kendine çıkar sağlamak isteyen ülkelerle karşı karşıya geldi.

Reuters'ın haberine göre; General Halife Hafter bağlı Ulusal Libya Ordusu'na (ULO) ait bir deniz muharebe aracı, Derna açıklarında, ülkenin doğusundaki Derne açıklarında gemiyi durdurdu.ULO Sözcüsü Ahmed Mismari, İngiliz haber ajansına yaptığı açıklamada, denetim ve yükünün teyidi için geminin Ras El Hilal Limanı'na çekildiğini söyledi.

Hafter güçleri, geminin durdurulduğu anları ve sorgulama görüntülerini yansıtan bir videoyu Reuters haber ajansına verdi. Ayrıca üç Türk mürettebatın pasaportlarının fotoğrafları da Reuters'la paylaşıldı.Sosyal medyada geminin petrol taşıyan bir tanker ya da kuru yük gemisi olduğu yolunda muhtelif iddialar var.

TÜRKİYE UMH'YE DESTEK SAĞLIYOR

General Halife Hafter, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek için Trablus'a saldırırken, Türkiye, BM'nin tanıdığı UMH'ye destek veriyor.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen ayın sonunda İstanbul'da bir araya gelmiş ve "deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması" ve "güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası" imzalamıştı.





"DAVET GELİRSE GEREKEN ADIMLARI ATARIZ"

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

El Arabiya yayın kuruluşu da geçen perşembe günü (19 Aralık) UMH'nin Türkiye'den asker isteyeceği yolunda bir iddia ortaya atmıştı.





ERDOĞAN'DAN LİBYA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur ziyareti sonrası kendisine gelen "Kuala Lumpur Zirvesi'nde liderlerle Libya ve Suriye meselesine ilişkin atılabilecek ortak adımlar ve iş birliği imkanları da gündeme geldi mi?" sorusuna yanıt verdi.Bu konuyu aramızda ele aldık. Bu dörtlü ekip bundan sonraki süreçte bu işi sahiplenir, kararlı bir şekilde tutarsa somut neticeler alınabilir.

Örneğin Libya ve Suriye şu anda önümüzde. Libya'da biz şu anda nasıl bir rol üstleniyorsak, Suriye'de nasıl bir rol üstlendiysek bundan sonraki süreçte de buna benzer rolleri birlikte üstlenmenin kararlılığını ortaya koyacağız. Yani nemelazımcılığın olmadığı, "bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılığın" olmadığı bir süreci devam ettireceğiz.