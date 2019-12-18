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Yunanistan'da 3 bin 500 yıllık mezar bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
3 BİN 500 YILLIK MEZAR BULUNDU

'ın güneyindeki 'nda 3 bin 500 yıllık iki bulunduğu bildirildi. 'dan kalma iki anıt mezardan altın bir yüzük ile altın muska çıkarıldı

yapılan açıklamada, 'nda milattan önce 1650-1100 yılları arasında hüküm süren Mikenliler dönemine ait kubbeli iki bulunduğu belirtildi.

Keşfin, ABD'deki Cincinnati Üniversitesinden arkeologların 2 yıldır sürdürdüğü çalışmaların ürünü olduğu kaydedildi.

Pylos sarayının yakınlarında bulunan 'na ait anıt mezarların kubbe şeklindeki çatılarının ilkçağda çökmesi sonucu içerdeki odalara toprak ve moloz dolduğu, böylece mezarların yağmalardan korunduğu ortaya kondu.

Çapları 8 ve 12 metreyi bulan iki mezarın da Miken kraliyet ailesine özel, kubbeli yer altı mezarı olduğu, duvarlarının neredeyse yarısının çöktüğü aktarıldı.

Mezarlardan altın bir mühür yüzüğü ile tanrıçası Hathor'un tasvir edildiği altın muska çıkarıldı.

Mikenlilere ait anıt mezarda Mısır tanrıçası tasvirli bir eserin bulunmasının, Tunç Çağı'ndaki ticari ve kültürel ilişkilere ışık tuttuğu belirtiliyor.

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