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Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019
MEKSİKA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 8 ÖLÜ

'da silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı. eyaletinin Irapuato kentindeki olayda 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

'nın eyaletinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 8 kişi öldü.

Ulusal Muhafız Teşkilatından yapılan açıklamada, Irapuato kenti yakınlarında bir otoyolda silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirdiği, 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmada bir polis memurunun da yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Guanajuato eyaletinde ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi.

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