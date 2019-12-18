Meksika'da silahlı çatışma: 8 ölü
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Meksika'da silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çatışma çıktı. Guanajuato eyaletinin Irapuato kentindeki olayda 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.
Meksika'nın Guanajuato eyaletinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 8 kişi öldü.
Ulusal Muhafız Teşkilatından yapılan açıklamada, Irapuato kenti yakınlarında bir otoyolda silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirdiği, 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.
Çatışmada bir polis memurunun da yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Guanajuato eyaletinde ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi.
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