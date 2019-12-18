18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Pakistan hükümetinden Pervez Müşerref kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2019
PAKİSTAN HÜKÜMETİNDEN PERVEZ MÜŞERREF KARARI

Cumhuriyet Başsavcısı Enver Mansur Han, cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı 'in adil yargılanmadığı ve alınan kararın yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle hükümetin temyiz başvurusuna karşı çıkmayacağını belirtti.

Cumhuriyet Başsavcısı Enver Mansur Han, düzenlediği basın toplantısında, Müşerref'in adil yargılanmadığını belirterek "Müşerref'e anayasaya göre kendini savunma, kanıt ve şahit sunma hakkı tanınmadı. Savunmasını görüntülü yapma isteği de kabul edilmedi." diye konuştu.

Vatana ihanet suçuyla itham edilenlerin adil yargılama ilkesi çerçevesinde hakim karşısına çıkması gerektiğini kaydeden Han, Müşerref'e 2007 yılındaki kararında destek verenlerin soruşturmaya dahil edilmemesinin tartışmalara sebep olduğunu söyledi.

kararının Müşerref'in yokluğunda açıklanmasının da yasalara aykırı olduğunu belirten Han, "Başsavcı olarak kişileri değil yasaları savunacağım." ifadelerini kullandı.

Han, Müşerref'le ilgili vatana ihanet davasının eski İçişleri Bakanı tarafından açıldığı ancak anayasaya göre Başbakan ve Bakanlar Kurulunun bu tür suçlamalarla dava açabileceği bilgisini de paylaştı.

VATANA İHANETTEN İDAM CEZASI ALDI

Darbeyle 1999'da göreve gelen Müşerref, 2001'de resmen Cumhurbaşkanı olmuştu.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı.

Müşerref, 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyor.

Son dakika: Pervez Müşerref'e vatana ihanet suçlamasıyla idam cezası PERVEZ MÜŞERREF'E "VATANA İHANET" SUÇLAMASIYLA İDAM CEZASI
Pakistan Ordusu'ndan flaş Müşerref açıklaması! PAKİSTAN ORDUSU'NDAN FLAŞ MÜŞERREF AÇIKLAMASI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN