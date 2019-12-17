Filipinler'deki depremde ölü sayısı arttı
Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu, Filipinler'in Mindanao Adası'nda meydana gelen depremde ölenlerin sayısının arttığını açıkladı. Yapılan açıklamada ölü sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.
Filipinler'in Mindanao Adası'nda pazar günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
CNN Philippines'in haberine göre, Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, önceki gün Davao del Sur bölgesinde gerçekleşen depremde ölü sayısının 7'ye çıktığı, yaralı sayısının 49 olduğu belirtildi.
BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE MERKEZİNDE
Depremin ardından dün itibarıyla toplam 556 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunlardan nispeten şiddetli olan 55'inin hissedildiği bildirildi.
NDRRMC, deprem nedeniyle halihazırda 9 bin 565 kişinin geçici olarak 13 tahliye merkezinde kaldığını ifade etti.
Yerel basında, depremde, Davao ve Soccsksargen bölgelerinde 36 kamu binasının hasar gördüğü belirtildi.
Davao del Sur Kamu Basın Ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, Matanao kasabasında evleri yıkılan 6 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Yetkililer, dün, pazar günkü depremde Padada kasabasında yıkılan 3 katlı bir market binasının enkazından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 6 kişinin ise enkazda mahsur kaldığını belirtmişti.
EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 6 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 22,4 kilometre altında kaydedildiği belirtilmişti.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıklamıştı.
Davao del Sur bölgesinde bazı şehir ve kasabalarda deprem nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, bölgedeki okul binalarında hasar tespiti yapılması için dün eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.
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