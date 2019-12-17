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Afganistan'da bombalı saldırı: 18 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.12.2019
AFGANİSTAN'DA BOMBALI SALDIRI

'da devam eden bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif kentinde bisiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 18 kişi yaralandı.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in Alkozay kavşağında bisiklete yerleştirilen bombanın, trafik polisi aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 12 sivil ve 6 polisin yaralandığını ifade eden Adil, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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