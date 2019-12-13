Son dakika: Almanya’da patlama! Çok sayıda yaralı var...
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Son dakika... Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.
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