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Son dakika: Almanya’da patlama! Çok sayıda yaralı var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019
ALMANYA’DA PATLAMA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR...

Son dakika... ’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin bir bölümü çöken binada çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.


Polis Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; enkaz altında hala insanlar olduğunu duyurdu.

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