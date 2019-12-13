Rasulayn'da bulunan patlayıcı böyle imha edildi! Türkiye tarafından da görüldü
Giriş Tarihi: 13.12.2019
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi.
Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.
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