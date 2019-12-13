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Çin'den ABD'ye net mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.12.2019
ÇİN'DEN ABD'YE NET MESAJ

Dışişleri Bakanılığı’ndan Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözme konusunda kararlı olduğunu, ancak anlaşmanın iki taraf için de faydalı olması gerektiği belirtildi.

Perşembe günü basına yansıyan haberlerde, 'nin ile bir ticaret anlaşması üzerinde anlaştığı ve 15 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük vergilerinin iptal edildiği ve 360 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yarı yarıya azaltılacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald da, Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile BÜYÜK BİR ANLAŞMA imzalamaya ÇOK yaklaştık" dedi ve "(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.

Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor... HERKESİN GÖZÜ ORADA! TRUMP İÇİN KARAR VERİLİYOR...
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