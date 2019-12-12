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Trump, Yahudilere gözdağı verdi! Yahudilerden tepki geldi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
TRUMP UYARDI: 15 DAKİKADA KEPENK KAPATIRSINIZ

Başkanı Donald , Amerikalı Yahudilerin servet vergisine oy vermeyeceğini, kendisine oy vermekten başka seçeneklerinin bulunmadığını ifade etti. Trump'ın açıklamalarında "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok" ifadeleri dikkat çekti.

CNN'in haberine göre, , Florida'da düzenlenen İsrail Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Çoğunuz emlak işindesiniz, sizleri iyi tanıyorum. Acımasız iş bitiricilersiniz, hiç de hoş insanlar değilsiniz ama bana oy vermek zorundasınız, başka seçeneğiniz yok." ifadelerini kullandı.

"15 DAKİKA İÇİNDE KEPENK KAPATIRSINIZ"

Başkan Trump, 'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Partinin aday adaylarından Elizabeth Warren'ın planladığı servet vergisini ima ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Servet vergisine oy vermeyeceksiniz. Hadi servetinizin yüzde 100'ünü sizden alalım. Hayır, hayır. Benden hoşlanmasanız da ki bazılarınız hoşlanmıyor, bazılarınızdan da ben hoşlanmıyorum. Yine de benim en büyük destekçim sizler olacaksınız çünkü onlar kazanırsa 15 dakika içinde kepenk kapatırsınız."

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"4 YIL DAHA" SLOGANLARI

Katılımcılar, Trump'ın sözlerini kahkaha ve alkışlarla karşıladı, bazı dinleyiciler de Başkan'ın konuşması sırasında "4 yıl daha" sloganları attı.

Warren'in önerdiği vergi sistemi, serveti 50 milyon doları geçen Amerikalılara ekstra yüzde 2, milyarderlere de ekstra yüzde 1 vergi öngörüyor.

YAHUDİLERDEN "PARAGÖZ" İMASINA TEPKİ

Diğer yandan ülkedeki dernekleri, Trump'ın sözlerinin "Yahudilerin parayla motive olduğunu" telkin ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı'nı eleştirdi.

"TRUMP RETORİĞİNİ DEĞİŞTİRSİN"

Amerikan Yahudi Komitesi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump'tan retoriğini değiştirmesini istedi.

Paylaşımda, Trump'ın İsrail'e yönelik sarsılmaz desteğinin takdirle karşılandığı ancak Amerikalı Yahudi seçmenleri cezbetmenin önyargıları besleyen para referansları kullanmaktan daha iyi yöntemleri olduğu kaydedildi.

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