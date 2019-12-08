08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yunanistan'da korkutan deprem | Son depremler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
YUNANİSTAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... : Rethymnon’da Saat: 06:42’de, 4.3 büyüklüğünde oldu.

: Rethymnon'da Saat: 06:42'de, 4.3 büyüklüğünde oldu.


Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN