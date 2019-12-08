Yunanistan'da korkutan deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
Son dakika haberi... AFAD: Yunanistan Rethymnon’da Saat: 06:42’de, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD: Yunanistan Rethymnon'da Saat: 06:42'de, 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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