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Son dakika: Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019
O ÜLKEDE BÜYÜK FACİA: 43 ÖLÜ, 15 YARALI

’da okul çantası üreten bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Fabrikada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'ın başkenti 'nin Aanaj Mandi bölgesindeki, okul çantası üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Fabrikadaki ürünler sebebiyle kısa sürede yayılan yangında 43 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı açıklamada, fabrikada mahsur kalan 50 kişinin kurtarıldığı, bir bu kadar insanın da hala içeride kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Fabrika işçilerinin yakınları olay yerine akın ederken, binanın içinin duman nedeniyle tamamen karanlık hale geldiği ve kurtarma çalışmalarının oldukça zorlaştığı bilgisi paylaşıldı.

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