Mark Esper: Biz onlara Türkiye'ye karşı sizi savunacağız demedik

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgede oluşturulması planlanan terör koridorunu yıkan Mehhmetçik, Amerika'nın ve İsrail'in YPG üzerinden yaptığı planları tamamen çökertti. Türkiye'nin hem sahada hem de masadaki gücü başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gerim adım attırdı.

"ONLARA HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE'YE KARŞI SİZİ SAVUNACAĞIZ DEMEDİK"

ABD Savunma Mark Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Savunma Bakanı Esper, "Suriye'den asker çekmeniz karşısında terk edildiklerini hisseden Kürtlere (PKK/YPG) ne söylüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.