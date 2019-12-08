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Mark Esper: Biz onlara Türkiye'ye karşı sizi savunacağız demedik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
ABD'DEN GERİ ADIM! DİKKAT ÇEKEN YPG AÇIKLAMASI

ABD , "Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır müttefiki olan 'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bölgede oluşturulması planlanan terör koridorunu yıkan Mehhmetçik, Amerika'nın ve 'in üzerinden yaptığı planları tamamen çökertti. 'nin hem sahada hem de masadaki gücü başta ABD olmak üzere birçok ülkeye gerim adım attırdı.

"ONLARA HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE'YE KARŞI SİZİ SAVUNACAĞIZ DEMEDİK"

ABD Savunma , Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını ve 'deki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Esper, "Suriye'den asker çekmeniz karşısında terk edildiklerini hisseden Kürtlere (PKK/YPG) ne söylüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Biz hiçbir noktada, "Size otonom bir Kürt devleti kurmanıza yardım etmek için buradayız" demedik. Onlara hiçbir zaman, "Sizi, 70 yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye karşı savunacağız" demedik. Bugün bu ortaklığın sınırlarını çok daha iyi anladığımızı düşünüyorum.

ABD Suriye'deki petrol bölgesine yeni asker sevkiyatı yapacak mı? ABD SURİYE'DEKİ PETROL BÖLGESİNE YENİ ASKER SEVKİYATI YAPACAK MI?

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