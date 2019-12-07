Rusya'ya ait hava savunma sistemi ABD İHA'sını düşürdü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Stephen Townsend, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı son dakika açıklamasında, geçtiğimiz ay Rus hava savunma sisteminin ABD'ye ait bir İHA'yı Libya'nın başkenti Trablus'ta düşürdüğünü açıkladı.
İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan bir son dakika haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. ABD'li General Stephen Townsend, geçtiğimiz ay Rus hava savunma sisteminin ABD'ye ait bir İHA'yı Libya'nın başkenti Trablus'ta düşürdüğünü açıkladı.
İHA'YI DÜŞÜRDÜ
Afrika'da sivil ve askeri operasyonlar düzenlemek amacıyla Pentagon'un 2007 yılında kurduğu ve kısacası AFRICOM olarak bilinen birimin başındaki General Stephen Townsend'in açıklamasına göre; Rusya'ya ait hava savunma sistemi Libya'nın başkenti Trablus'ta ABD Ordusuna ait bir silahsız İHA'yı düşürdü.
"İHA'NIN ŞİMDİ KİME AİT OLDUĞUNU BİLİYORLAR"
Townsend, "Ruslar ateş ettiği zaman İHA'nın ABD'ye ait olduğunu bilmediklerine" inandığı söyleyerek, "Ama şimdi kime ait olduğunu kesinlikle biliyorlar ve geri vermeyi reddediyorlar. Nerede olduklarını bilmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.
21 KASIM'DA KAYBOLDU
AFRICOM Sözcüsü Hava Kuvvetleri Albay Christopher Karns ise, İHA'nın 21 Kasım'da ortadan kaybolduğunu aktardı.
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