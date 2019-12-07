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Rusya'ya ait hava savunma sistemi ABD İHA'sını düşürdü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ! RUSYA VURUP DÜŞÜRDÜ

Amerika Birleşik Devletleri () Komutanlığı () Komutanı , İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı son dakika açıklamasında, geçtiğimiz ay Rus hava savunma sisteminin ABD'ye ait bir İHA'yı 'nın başkenti Trablus'ta düşürdüğünü açıkladı.

İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan bir son dakika haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. 'li , geçtiğimiz ay Rus hava savunma sisteminin ABD'ye ait bir İHA'yı 'nın başkenti Trablus'ta düşürdüğünü açıkladı.

İHA'YI DÜŞÜRDÜ

'da sivil ve askeri operasyonlar düzenlemek amacıyla 'un 2007 yılında kurduğu ve kısacası olarak bilinen birimin başındaki General Stephen Townsend'in açıklamasına göre; 'ya ait hava savunma sistemi Libya'nın başkenti Trablus'ta ABD ait bir silahsız İHA'yı düşürdü.

"İHA'NIN ŞİMDİ KİME AİT OLDUĞUNU BİLİYORLAR"

Townsend, "Ruslar ateş ettiği zaman İHA'nın ABD'ye ait olduğunu bilmediklerine" inandığı söyleyerek, "Ama şimdi kime ait olduğunu kesinlikle biliyorlar ve geri vermeyi reddediyorlar. Nerede olduklarını bilmediklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

21 KASIM'DA KAYBOLDU

AFRICOM Sözcüsü Hava Kuvvetleri Albay Christopher Karns ise, İHA'nın 21 Kasım'da ortadan kaybolduğunu aktardı.

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