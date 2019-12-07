Almanya'da korkunç cinayet! Kocası itiraf etti...

Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.

Almanya'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun (26) öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuk annesi genç kadının cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Mine'nin katil zanlısı olarak kocası Ercan E. (28) gözaltına alındı. Polise, "Bir garajdan kötü kokular geliyor" ihbarı yapılmasından sonra polisin harekete geçip garajda geniş çaplı bir arama yaptığı öğrenildi.