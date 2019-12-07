07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya'da korkunç cinayet! Kocası itiraf etti...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2019
ALMANYA'DA KORKUNÇ CİNAYET! KOCASI İTİRAF ETTİ...

'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı.

'nın Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan Mine O.'nun (26) öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir çocuk annesi genç kadının cesedi ormanlık bir alanda gömülü halde bulundu. Mine'nin katil zanlısı olarak kocası Ercan E. (28) gözaltına alındı. Polise, "Bir garajdan kötü kokular geliyor" ihbarı yapılmasından sonra polisin harekete geçip garajda geniş çaplı bir arama yaptığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN