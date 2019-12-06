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ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü! İşte çatışma anı videosu...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
ABD’DE YOĞUN ÇATIŞMA! İŞTE O ANLAR...

ABD’de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldı, sürücüsünü de rehin aldılar. Çıkan silahlı çatışmada 2’si soyguncu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan Coral Gables aldı bölgede meydana geldi. Yerel saat ile 16:15'te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı.

Soygun girişimine kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti.
ABD’de silahlı soygun girişimi: 4 ölü! İşte çatışma anı videosu... ABD’DE SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ: 4 ÖLÜ! İŞTE ÇATIŞMA ANI VİDEOSU...

Soyguncular UPS'ye ait bir kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı.



Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı.

Bir süre sonra soyguncular, sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyince polisle çatışmaya girdiler

Yetkililer, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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