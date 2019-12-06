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Eski AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'a 'silah çekti'

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
DÜNYANIN DİLİNDE! TRUMP'A SİLAH ÇEKTİ

'nin başkenti 'da düzenlenen Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Zirve sonrasında Eski Konseyi Başkanı , Twitter'da paylaştığı bir fotoğraf ile yeni bir tartışmanın fitilini alevledi. Fotoğrafta Tusk elini bir 'silah gibi' yaparak ABD Başkanı Trump'ın sırtına dokunurken görülüyor.

ATO'nun 70'inci yılı dolayısıyla gerçekleşen etkinliklerde dünya liderlerinin açıklamaları ve hareketleri uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Fakat etkinliğin bitmesinden sonra bile siyasetçilerin açıklamaları ve paylaşımlarının yankısı hissediliyor.

Bunun son örneği Polonyalı siyasetçi ve sadece birkaç gün önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı 'ın Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğraf oldu. Etkinlikten sonra paylaştığı fotoğraf Tusk, Trump'ın arkasında elini bir tabanca gibi tutarken görülüyor. Karede Tusk'ın Trump'ı sırtından ittirdiği tahmin ediliyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fotoğrafın altına, "Dönemsel iniş çıkışlara rağmen transatlantik dostluk mutlaka devam etmeli" ifadesini paylaşan Tusk'ın bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Polonya'nın eski başbakanı olan ve sık sık Trump'ı eleştiren Tusk'ın sağ elinin işaret ve orta parmağını kullanarak bir silah gibi göstermesi tepki çekti.

TEPKİ GELDİ

Bazı ABD'li kullanıcıları, "Bu ne kadar iğrenç bir el hareketi, hiç edep yok" ve "Donald Tusk, Trump'ın sırtına silah dayamış gibi çekilen fotoğrafını paylaştı. Bu nedir? Bir tehdit mi?" gibi paylaşım mesajları attı. Bazı kullanıcılar ise 'nin ABD'yi bu kare ile tehdit ettiğini öne sürdü.

Öte yandan paylaşımı gören çok sayıda Polonya vatandaşı da Tusk'ı eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bir Polonya vatandaşı olarak bu adam yüzünden utanç duyuyorum" mesajını iletirken bazıları da Trump'ı etiketleyerek özür mesajı gönderdi. Görevini geçtiğimiz günlerde bırakan Tusk, Eylül ayında 'ta gerçekleşen Genel Kurulu'nda Trump'ı eleştirmişti.

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