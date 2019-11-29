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Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
AFRİN'DE KALLEŞ SALDIRI

Gelen son dakika haberine göre; 'nin kuzeyindeki ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.

Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı AFRİN'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA TERÖR SALDIRISI

ŞÜPHELİ YİNE PKK

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve bölgelerini hedef alıyor.

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