Afrin'de bomba yüklü araçla terör saldırısı
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
Gelen son dakika haberine göre; Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.
ŞÜPHELİ YİNE PKK
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
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