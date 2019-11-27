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Tayland'ta geyiğin midesinden 7 kilogram atık çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
GEYİĞİN MİDESİNDEN 7 KİLOGRAM ATIK ÇIKTI

'da ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri gibi 7 kilogram ağırlığında atık madde çıktı. Ulusal parktaki Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Direktörü Kriangsak Thanompun yaptığı açıklamada, "Bu plastikleri ölmeden önce uzun süre yediğini belirledik" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü devriye gezen bir asker, 10 yaşındaki erkek geyiği Na Noi'nin kuzeyindeki Khun Sathan Milli Parkı'nda buldu. Khun Sathan Milli Parkı yetkilisi, ölen vahşi geyiğin midesinde 7 kilogram çöp bulunduğunu tespit etti. Ölü bulunan geyiğin midesinden iç çamaşırları, plastik poşetler, hazır kahve paketleri, plastik ip parçaları, lastik eldiven ve küçük bir havlu çıktı. Yetkililer, geyiğin ölmeden önce uzun zamandır plastik yediğini belirtti.

Ulusal parktaki Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Departmanı Direktörü Kriangsak Thanompun, "Bu plastikleri ölmeden önce uzun süre yediğini belirledik" dedi. Yetkililer, plastiklerin beslenme kanallarını tıkadığını belirterek olayla ilgili daha fazla soruşturma başlatılmasını bekliyor.

Yaşanan olay sosyal medyada da tepkilere neden olurken kullanıcılar, "Milli bir parka girdiğinizde çöplerinizi geri alın. Sorumluluk alın" dedi.

Öte yandan çevre grubu Greenpeace, plastik torbaların fazlaca kullanıldığı 'da her yıl 75 milyar parça plastik poşetin tüketildiğini belirtti. Tayland Çevre Bakanı ise Eylül ayında yaptığı açıklamada, Tayland'daki büyük perakendecilerin Ocak 2020'den itibaren tek kullanımlık plastik poşetler üretmeyi bırakacağını belirtmişti.

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