Almanya'da Tel Aviv krizi! Yolcular tepki gösterdi
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir tren istasyonunda ekranda “Bu tren bugün Tel Aviv’e gider” yazması krize neden oldu. Ekrandaki yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum şehrinde özel bir tren şirketine ait istasyonda güzergahla ilgili ekranda çıkan yazı krize neden oldu. Bochum ve Hagen kentleri arasındaki sefer sırasında yolcu bekleme peronundaki ekranda "Bu tren bugün Tel Aviv'e gider" yazısı çıktı.
YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Yazı ekrana yansıyınca, yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Ekrandaki yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi. Tren şirketi yolculardan özür dileyerek bunun teknik bir hata olduğunu savunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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