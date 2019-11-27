27 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Almanya'da Tel Aviv krizi! Yolcular tepki gösterdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
ALMANYA'DA TEL AVİV KRİZİ! YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir tren istasyonunda ekranda “Bu tren bugün ’e gider” yazması krize neden oldu. Ekrandaki yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi.

'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum şehrinde özel bir tren şirketine ait istasyonda güzergahla ilgili ekranda çıkan yazı krize neden oldu. Bochum ve Hagen kentleri arasındaki sefer sırasında yolcu bekleme peronundaki ekranda "Bu tren bugün 'e gider" yazısı çıktı.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yazı ekrana yansıyınca, yolcular büyük şaşkınlık yaşadı. Ekrandaki yazı saatlerce silinmeyince yolcular, tren şirketine tepki gösterdi. Tren şirketi yolculardan özür dileyerek bunun teknik bir hata olduğunu savunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN