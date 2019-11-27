ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya nakil yapıldı
ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı. Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
New Jersey'de Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi, 18 Kasım'da 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, operasyonunun ardından aslında aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiğini fark etti.
Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.
GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞI AÇIKLANDI
Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.
Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
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