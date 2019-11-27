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ABD'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya nakil yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
ABD'DE PES DEDİRTEN HATA! İSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE...

'de isim benzerliği nedeniyle yanlış hastaya böbrek nakli yapıldı. Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

'de Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi, 18 Kasım'da 51 yaşındaki bir hastaya nakledilen böbreğin, operasyonunun ardından aslında aynı ismi taşıyan ve aynı yaşta bir diğer hastaya nakledilmesi gerektiğini fark etti.

Nakil yapılan hastanın isminin öncelik listesinin sonlarında yer aldığı ve hatanın, eyalet sağlık yetkilileri ile Organ Bulma ve Nakil Ağı'na bildirildiği belirtildi.

GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINDIĞI AÇIKLANDI

Önceliği bulunan hastaya da 24 Kasım'da başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapıldığı kaydedildi.

Yetkililer, benzer bir hatanın yinelenmemesi için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

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