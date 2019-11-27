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ABD'de petrokimya fabrikasında patlama! Acil durum ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
ABD'DE PATLAMA! ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

’nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir geldi. Patlamanın ardından fabrikadan alevler yükseldi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

, Çarşamba günü yerel saatle 01.00'de meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı.

Son dakika: ABD’de şiddetli patlama! Acil durum ilan edildi SON DAKİKA: ABD’DE ŞİDDETLİ PATLAMA! ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

Yerel medya, fabrikaya yakın bölgede bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi sevk edildi. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve eylem planının devreye alındığını bildirdi.

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