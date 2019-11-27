ABD'de petrokimya fabrikasında patlama! Acil durum ilan edildi
ABD’nin Teksas eyaletinde Houston şehrine yakın Port Neches ilçesinde petrokimya fabrikasında büyük bir patlama geldi. Patlamanın ardından fabrikadan alevler yükseldi. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlama, Çarşamba günü yerel saatle 01.00'de meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın ardından fabrika çalışanı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından fabrikada yangın çıktı.
ACİL DURUM EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI
Yerel medya, fabrikaya yakın bölgede bulunan bazı evlerde hasar meydana geldiğini duyurdu. Bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve görevlisi sevk edildi. Petrokimya fabrikasının ait olduğu TPC Group, internet sitesinden yaptığı açıklamada, fabrikadaki personelin tahliye edildiğini ve acil durum eylem planının devreye alındığını bildirdi.
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