Osmanlı tarihini lekelemeye çalışan iftiralarla dolu dizi başladı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini çarpıtan bir dizi yayınlamaya başladı. Dünya sayfasında Osmanlı'nın şanlı tarihini karalamaya çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın dizisi büyük tepki gördü.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu MBC TV'de yayınlanmaya başlayan "Ateş Krallıkları" isimli dizi, Mısır'da Memlükler'in son günlerini ve 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçişini anlatıyor. Dizinin yapımcısının, "Osmanlı yönetiminin arkasındaki vahşet dolu tarihi ifşa edeceğini" söylediği Arapça dizinin Mısırlı bir yazarın metnini kullandığı ve Arap oyuncuların yer aldığı dizinin başrolünü ise Mısırlı bir aktörün üstlendiği aktarılıyor.

SLOGANI: İMPARATORLUK KANLI BİR HUKUKLA YÖNETİLİYOR

Dizinin ilk bölümü 17 Kasım'da yayınlandı. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan dizinin sloganı ise "Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu."

"OSMANLI'NIN TARİHİ KATLİAMLARLA DOLU"

BAE merkezli haber sitesi Al-Ayn'a konuşan dizinin yazarı Mısırlı Muhammed Süleyman, "Tarihsel anlamda hiçbir hata içermeyen bir hikaye yazmaya çalıştıklarını" söyledi ve Osmanlı döneminin "tarihsel katliamlarla dolu olduğunu" öne sürdü. Saudi Gazette, 14 bölümden oluşan ve yapımcılığını BAE merkezli Genomedia Studios'un üslendiği dizinin 2019'da Arap dünyasında yapılan en büyük proje olduğunu belirtiyor.

Dizide görsel efektler, büyük savaş sahneleri, iç içe geçen hikayeler ve karmaşık karakterler yer alıyor. Saudi Gazette dizi için "Osmanlıların işlediği suçların örtüldüğü ve tarihin tahrif edildiği bu dönemle ilgili pek çok gerçeği gün yüzüne çıkarıyor" ifadelerini kullandı. Dizinin yönetmenliğini ise Girl with a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız), Hannibal Rising (Hannibal Doğuyor) ve Emperor (İmparator) filmlerinin yönetmeni İngiliz Peter Webber yapıyor.

AL JAZEERA: BAE, TÜRKİYE'NİN TARİHİNİ ÇARPITIYOR

2019'un Arap dünyasındaki en büyük projesi olarak adlandırılan dizi Arap basınını da ikiye böldü. Bazı gazeteler dizinin belgelenmiş tarihi gerçekliği anlattığını savunurken bazıları da Türklerin tarihinin çarptırıldığını gündeme getirdi.

Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'da iktidar yanlısı medya, övdükleri dizinin "Osmanlıların kanlı tarihini, tiranlığını, tutuculuğunu, suçluluğunu ve Arap tarihini yağmalamalarını ifşa ettiğini" söylüyor. BAE gazetesi Al-Abayan'a yazan Hasan Harp "Sanat hâlâ Arapların davalarına hizmet edebiliyor" ifadelerini kullanıyor.

Mısır gazetesi Al-Watan'a yazan Naşva al-Hufi ise "Türkiye Osmanlı dönemindeki gibi ihanet ve siyasi zorbalık içinde" diyor ve ekliyor: "Tarihi gerçekten tekrar okuyup pek çok neslin kafasındaki konseptleri düzeltmemiz lazım."

Katar merkezli Al Jazeera ise internet sitesindeki haberinde "BAE Türkiye'nin tarihini çarpıtıyor" diyor. Arap dünyasına yayın yapan Resala Post'a yazan Muhammed Esad, BAE ve Suudi Arabistan'ın fonladığı dizinin "Müslümanların tarihini çarpıttığını" belirtiyor ve "Bu dizi tarihin yeniden, yanlış bir şekilde üretilmesidir" diye ekliyor.

2018'DE TÜRK DİZİLERİ YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

2018'in Mart ayında MBC bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek Türk dizilerini yayından kaldırdığını açıklamış ve bu hamle büyük bir tepki çekmişti.

Kararın ekonomik olduğuna yönelik açıklamalar yapılsa da o dönem Ankara-Riyad hattında yaşanan gerilimden dolayı böyle bir karar alındığına dair uluslararası basında haberler çıkmıştı.

BBC Türkçe