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TIME dergisinden büyük skandal! Teröristleri kahraman ilan ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
TIME DERGİSİNDEN BÜYÜK SKANDAL!

TIME dergisi, her yıl seçtiği "Yılın Kişisi" için bu sene adını altında terör örgütü /YPG'yi de aday gösterdi. Derginin internet sitesinden açılan oylama sayfasında, PKK/YPG için "DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" denildi.

TIME dergisinin 92 yıldır her senenin son sayısında seçtiği 'Yılın Kişisi' için belirlediği adaylar açıklandı.

Derginin internet sitesi üzerinden oy verilebilen listede, bu sene /YPG'nin silahlı militanlarının fotoğrafları kullanıldı.

Oylamada '' olarak sunulmak istenen teröristler, "DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıktan sonra tecrit edildiler" ifadeleriyle anlatıldı.

Listede aday gösterilen isimler arasında Başkan , Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya Devlet Başkanı , ABD'de Başkan 'a yönelik azil soruşturmasının önünü açan 'Muhbirler', İran'ın dini lideri , Greta Thunberg'in başını çektiği iklim değişikliği eylemcileri, Hong Kong'daki protestocular ve Game of Thrones dizisi gibi isimler ve fenomenler yer alıyor.

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