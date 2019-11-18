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Rusya'dan Ukrayna'ya flaş teklif

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.11.2019
RUSYA'DAN UKRAYNA'YA FLAŞ TEKLİF

Rus enerji şirketi , 'ya üzerinden gönderilmesine yönelik transit sözleşmenin 1 yıl uzatılması için 'a resmi teklifin gönderildiğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, 'nın devlet şirketi 'a, mevcut transit sözleşmesinin 1 yıllığına uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanmasına yönelik resmi teklifin yapıldığı belirtildi.

Sözleşmenin uzatılması veya yeni bir sözleşme imzalanması için Kiev yönetiminin Gazprom'a yönelik hukuki taleplerinden vazgeçmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ayrıca Ukrayna'nın doğrudan Rus gazı alımına yönelik kararı da beklenmektedir." denildi.

ve Ukrayna arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden 'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşme süresi yıl sonu itibarıyla bitiyor.

GAZPROM VE NAFTOGAZ ARASINDAKİ TAHKİM SÜRECİ
Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü'ne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti. Karar sonrasında Gazprom'un ödeme yapmaması nedeniyle şirketin bazı Avrupa ülkelerindeki varlıklarına el konulmuştu.

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