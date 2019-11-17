Rasulayn'da hayat normale döndü
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
Barış Pınarı Harekatı sonrası Rasulayn'da hayatın normale dönmesiyle bölge halkının günlük yaşamına devam ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, "Temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı" şeklinde bir açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.
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