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Rasulayn'da hayat normale döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019 Güncelleme Tarihi: 17.11.2019
RASULAYN'DA HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Barış Pınarı Harekatı sonrası 'da hayatın normale dönmesiyle bölge halkının günlük yaşamına devam ettiği belirtildi. , "Temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı" şeklinde bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği 'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü /'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

Rasulayn'da tarım ve hayvancılık yeniden başladı RASULAYN'DA TARIM VE HAYVANCILIK YENİDEN BAŞLADI

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