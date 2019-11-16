İran talep etti, Irak 2 sınır kapısını kapattı
İran'da hükümet karşıtı gösteriler devam ederken son dakika haberi geldi. Irak hükümeti, İran yönetiminin talebi üzerine ülkenin güneyi ve doğusundaki 2 sınır kapısını tek taraflı olarak yaya geçişine kapattı. İran'daki gösterilerde bir kişi hayatını kaybetti.
Irak Gümrükler Heyeti Sözcüsü Aladdin el-Kaysi, yaptığı yazılı açıklamada, sınır kapısında ticari geçişlerin normal şekilde devam ettiğini ancak İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin güneydeki Şelemçe ve doğudaki Eş-Şib Sınır Kapısı'dan tek taraflı durdurulduğunu ifade etti.
Irak'ın resmi haber ajansı INA'da daha önce yer alan haberde, Basra vilayetinde hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin, Şelemçe Gümrük Kapısı'na açılan ana yolu trafiğe kapattığı belirtilmişti.
UM KASR LİMANI YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Yerel medyadaki haberlere göre Irak'ın ihracat ve ithalatının can damarı olan Basra'daki Um Kasr Limanı'na açılan yolları dünden bu yana kapatan göstericiler, eylemlerine son verdi.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Sircan şehrinde benzin zammı protestolarında 1 kişi öldü. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Sircan Valisi Muhammed Mahmudabadi, dün gece kentte gösterilen barışçıl şekilde başladığını fakat bir grubun gösterileri provoke etmeye çalıştığını ve bir benzin istasyonunu tahrip ettiğini belirtti.
Mahmudabadi, protestocuların, kentteki ana akaryakıt depolarına ulaşıp ateşe vermeye çalıştıklarını ancak güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalınca geri çekildiklerini anlatarak, "Ne yazık ki bir kişi, bu olaylar sırasında hayatını kaybetti. Bu sırada birkaç kişi de yaralandı." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeninin Adli Tıp tarafından incelendiğini ifade eden Mahmudabadi, "Yaralıların da hangi şekilde yaralandığı soruşturuluyor. Güvenlik güçlerinin hiçbiri doğrudan ateş etme emri almadı ancak hassas akaryakıt depolarını korumak amacıyla havaya ateş açma talimatı almışlardı ve bunu da yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.
Mahmudabadi, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında şehirde asayişin tam olarak sağlandığını kaydederek halka izinsiz gösterilerden kaçınma çağrısında bulundu.
İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene çıkartılmıştı.
Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde halk, dün benzine yapılan zamma karşı gösteriler düzenlemişti.
Göstericiler, araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verilmişti.
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