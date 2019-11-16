Fatih’in Doğu Akdeniz'de sondaja başlayacak olması Rumları gerdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Türkiye’nin Karpaz burnu açıklarında sondaj faaliyeti başlayacağı yönündeki açıklaması Rumların tepkisini çekti. Rum Başkanlık Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, tüm sondajları sona erdirsin" denildi.
Türkiye'nin, bölgede yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen açıklamada, "Türkiye'nin Rumların egemenlik haklarını çiğnediği" savunuldu.
KKTC'NİN YETKİ VERMESİNİN HİÇBİR YASALLIĞI OLMADIĞINI SAVUNDULAR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarıyla, "uluslararası hukuku ve AB hukukunu kışkırtıcı düzeyde küçümsediği" kaydedilen açıklamada, KKTC'nin TPAO'ya söz konusu araştırmalar için yetki verdiği argümanının hiçbir yasallığı bulunmadığı öne sürüldü.
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, "Türkiye'nin söz konusu eylemlerle Kıbrıs Rum tarafını, Kıbrıs müzakerelerinin sonucunu etkileyecek tavizler vermeye mecbur bırakacak yeni oldubittiler yaratmaya çalıştığını" öne sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İsrailli general Tzvika Fogel'den alçak sözler
- İran talep etti Irak kapattı
- Hindistan’da savaş uçağı düştü
- Tek elle çatıya tırmanmak isteyen adamın feci sonu!
- Trump'ın eski danışmanı Roger Stone "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu
- Avrupa'nın göbeğinde ilk kez ezan sesi yükseldi
- İsrail'in ünlü ajanı Eli Cohen! Suriye rejiminin kalbine kadar sızdı
- Almanya'dan dikkat çeken PKK-YPG analizi
- Akılalmaz kaza! Son anda fark etti
- Sarı yelekliler yine sahnede! Paris meydan savaşı
- Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Sakatlığı...
- Son dakika: Başörtülü iki genç kıza saldıran zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi |Video
- Son dakika: Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi |Video
- İstanbul'da korkutan görüntü
- 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! İşte çalışmalarda son durum...
- Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
- Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini...
- Mansur Yavaş "sahte senet" davası için hakim karşısında!
- Son dakika: Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında karar
- TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Türkiye oyunu bozdu! Depresyondalar
- ASELSAN'dan milyon avroluk dev sözleşme!
- Süddeutsche Zeitung'dan Almanya'ya DEAŞ özeleştirisi: Bunlar bizim suçlularımız!