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ABD’den İran'daki protestoya açık destek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ABD’DEN İRAN'DAKİ PROTESTOYA AÇIK DESTEK

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ’da geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammı sonrası düzenlenen gösterilerde protestoculara 1,5 yıl önceki sözlerini hatırlatarak destek mesajı yayınladı.

Mike Pompeo 1,5 yıl önce hem Arapça hem de İngilizce yayımladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;

" halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz. " demişti.

Pompeo bu sözlerini tekrar hatırlatarak "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle" ifadelerini kullandı.

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