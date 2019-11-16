ABD’den İran'daki protestoya açık destek
Giriş Tarihi: 17.11.2019
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran’da geçtiğimiz günlerde yapılan benzin zammı sonrası düzenlenen gösterilerde protestoculara 1,5 yıl önceki sözlerini hatırlatarak destek mesajı yayınladı.
Mike Pompeo 1,5 yıl önce hem Arapça hem de İngilizce yayımladığı mesajda şu ifadelere yer vermişti;
"İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz. " demişti.
Pompeo bu sözlerini tekrar hatırlatarak "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle" ifadelerini kullandı.
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