Son dakika: Kaliforniya'da okula saldırı

ABD’nin Kalifornia eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda gelen ilk bilgilere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis okulu tahliye etti.

Amerika'nın Kalifornia eyaletinde bulunan Santa Clarita kentinde bir lisede silahlı saldırı yaşandığı bildiriliyor. 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Saugus Lisesi'ndeki silahlı saldırıda en az 7 kişinin yaralandığı olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gittiği belirtiliyor.

Görüntülerde okul öğrencilerinin ellerini havaya kaldırmış şekilde polis eşliğinde binayı terk ettikleri görüldü.



