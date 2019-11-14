Son dakika: Kaliforniya'da okula saldırı
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ABD’nin Kalifornia eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda gelen ilk bilgilere göre 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Polis okulu tahliye etti.
Amerika'nın Kalifornia eyaletinde bulunan Santa Clarita kentinde bir lisede silahlı saldırı yaşandığı bildiriliyor. 2 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü Saugus Lisesi'ndeki silahlı saldırıda en az 7 kişinin yaralandığı olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin gittiği belirtiliyor.
Görüntülerde okul öğrencilerinin ellerini havaya kaldırmış şekilde polis eşliğinde binayı terk ettikleri görüldü.
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