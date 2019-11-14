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Son dakika: Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ENDONEZYA'DA 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

'nın eyaleti açıklarında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından uyarısı yapıldı.

'nın eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

sonrası alarmı verildi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti. AA

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