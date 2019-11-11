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Donald Trump, İran'dan FBI ajanı Robert Levinson'ın ABD'ye teslim etmesini istedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
TRUMP'TAN İRAN'A ÇAĞRI! FBI AJANINI İSTEDİ

Başkanı , 'da alıkonulduğunu ve 12 yıldır kayıp olduğunu belirttiği ajanı 'ın, ABD'ye teslim edilmesinin "olumlu bir adım" olacağını vurgulayarak, uranyum zenginleştirilmesinin ise "çok kötü bir adım" olduğu uyarısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından, 'da alıkonulduğunu ifade ettiği bir ajanı ve uranyum zenginleştirilmesi konusunda açıklama yaptı.

, "İran'ın, 12 yıldır kayıp olan, alıkoyduğu FBI ajanı Robert A. Levinson'ı 'ye teslim etmesi oldukça olumlu bir adım olur. İran aynı zamanda gelen bilgiler doğrultusunda uranyum zenginleştiriyor. Bu çok kötü bir adım." ifadesini kullandı.

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