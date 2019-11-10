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Kamışlı'da teröristlerin kullandığı karakolda Suriye bayrakları

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
KAMIŞLI'DA TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI KARAKOLDA SURİYE BAYRAKLARI

Mardin'in ilçesinin karışında yer alan 'nin kentinde, terör örgütü /'nin karakol binası olarak kullandığı, Rmelan bölgesindeki binaya Suriye bayrakları asıldı.

Terör örgütü / mensuplarının karakol olarak kullandığı, 'da sahasında bulunan Rmelan'daki binaya bayraklarının asıldığı görüldü. Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, 'ye ait zırhlı araç da Mardin 'den görüntülendi.

Aracın, bir süre önce ABD'nin 'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.

Kamışlı'da teröristlerin kullandığı karakolda Suriye bayrakları KAMIŞLI'DA TERÖRİSTLERİN KULLANDIĞI KARAKOLDA SURİYE BAYRAKLARI

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