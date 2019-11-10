Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı
Irak’ta İtalyan özel birliklerini taşıyan konvoya düzenlenen bombalı saldırıda, 5 İtalyan askeri yaralandı. Yaralanan askerlerin, ABD’ye ait helikopterlerle yakındaki hastanelere taşınarak tedavi altına alındığı kaydedildi.
İtalyan Genelkurmayından yapılan açıklamada, Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için bulunan ve Irak Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve rehberlik hizmeti veren İtalyan özel birliklerinin geçişi sırasında, bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Olayda yaralanan 5 İtalyan askerinden 3'ünün durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
ABD'YE AİT HELİKOPTERLERLE HASTANELERE TAŞINDA
Yaralanan askerlerin, ABD'ye ait helikopterlerle yakındaki hastanelere taşınarak tedavi altına alındığı kaydedildi. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli'nin, gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı. Öte yandan, terör saldırısı şüphesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.
İTALYA YPG'Lİ TERÖRİSTLERE YARDIM İÇİN ASKER GÖNDERMİŞTİ
İtalya, terör örgütü YPG/PKK'ya Suriye'nin Irak sınırında yer alan Deyrizor'daki saldırılarında destek vermek için askeri göndermişti. Az sayıdaki İtalyan askeri, Deyrizor'da Fransız kuvvetlerinin de bulunduğu ABD üssüne yerleştirilmişti.
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