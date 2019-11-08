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İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019
O ÜLKEDE İKİ DEPREM!

Afet ve (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nca 'ın Zencan eyaletinde saat 01.46'da Richter ölçeğine göre 5.9 büyüklüğünde, saat 02.07'de Piranşehr kentinde 4.3 büyüklüğünde iki meydana geldiği bildirildi.

5.9 büyüklüğündeki yerin 6.06, 4.3 büyüklüğündeki deprem ise 6.80 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen depremlerle ilgili, henüz can kaybı, yaralanma ya da hasar olup olmadığı açıklanmadı.

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