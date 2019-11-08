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İran'da 5.9 şiddetinde deprem! Ölü ve yaralılar var...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
KOMŞU'DA DEPREM! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...

Son dakika haberine göre; 'ın Zencan eyaletinde 5.9, Piranşehr kentinde ise 4.3 büyüklüğünde iki  meydana geldi. İran Devlet Televizyonu tarafından aktarılan ilk bilgilere göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 olarak açıklanırken, 120 kişi de yaralandı.

Gece 02:17 sularında 'da şiddetli bir meydana geldi! Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Heştrud kentinin 57 kilometre doğusu. Avrupa Akdeniz de 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20 sularında 4.1 şiddetinde ikinci bir sarsıntının daha olduğunu açıkladı. Depremle ilgili son dakika açıklamaları da geliyor...

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, İran'da merkez üssü Heştrud kentinin 57 km kuzeydoğusu olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 02:17'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

İran devlet televizyonu ilk belirlemelere göre deprem sebebiyle en az 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 120 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin olduğu bölge EMSC tarafından böyle işaretlendi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, 5.9'luk depremin ardından yerel saatle 02:20'de 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

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