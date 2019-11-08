Almanya'da skandal! Kilisede terör örgütü YPG’ye destek ayini
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.Terör örgütlerinin adeta kalesi konumuna gelen Almanya'da skandal bir olay daha yaşandı. Ülkede YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi.
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Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar.
İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.
Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Barış Pınarı Harekatı" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.
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