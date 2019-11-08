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Almanya'da skandal! Kilisede terör örgütü YPG’ye destek ayini

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ALMANYA’DA SKANDAL: KİLİSEDE YPG’YE DESTEK AYİNİ!

ile büyük darbe vurulan / terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.

Terör örgütlerinin adeta kalesi konumuna gelen Almanya'da skandal bir olay daha yaşandı. Ülkede / terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi.

TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI OPERASYONU

Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar.

İlk konuşmacının Almanya'nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.

Konuşmacılar , Cumhurbaşkanı ve "" hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu.

YPG’li teröristlerin üniforma oyunu! YPG’Lİ TERÖRİSTLERİN ÜNİFORMA OYUNU!

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