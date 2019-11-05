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ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılmak için resmi başvuru yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2019 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
ABD BAŞVURDU! RESMEN ÇEKİLİYOR

, Paris İklim Anlaşmasından ayrılmak için resmi başvuru yaptı. ABD Başkanı , 2017 yılında ’da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ABD ekonomisine istihdam kaybı yaşattığını savunmuştu.

Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabından 190 ülkenin imzaladığı anlaşmaya ilişkin, "Bugün 'ndan resmi geri çekilme sürecine başlıyoruz." dedi

"BİZİMKİ GERÇEKÇİ VE PRAGMATİK MODEL"

Mike Pompeo," ABD, tüm emisyonları azaltma, esnekliği artırma, ekonomimizi büyütme ve vatandaşlarımız için enerji sağlama konusundaki dünya liderliğindeki rekorumuzla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir modeldir" ifadelerini kullandı.

"DİĞER ÜLKELERE EKONOMİK AVANTAJ SAĞLIYOR"

ABD Başkanı , 2017 yılında 'da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iklim değişikliği ile mücadeleden ziyade, diğer ülkelere, ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını ve ABD ekonomisine 3 trilyon dolar kayba yol açacağını iddia etmişti.

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