ABD, Paris İklim Anlaşması’ndan ayrılmak için resmi başvuru yaptı
ABD, Paris İklim Anlaşmasından ayrılmak için resmi başvuru yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın ABD ekonomisine istihdam kaybı yaşattığını savunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından 190 ülkenin imzaladığı anlaşmaya ilişkin, "Bugün Paris İklim Anlaşması'ndan resmi geri çekilme sürecine başlıyoruz." dedi
"BİZİMKİ GERÇEKÇİ VE PRAGMATİK MODEL"
Mike Pompeo," ABD, tüm emisyonları azaltma, esnekliği artırma, ekonomimizi büyütme ve vatandaşlarımız için enerji sağlama konusundaki dünya liderliğindeki rekorumuzla gurur duyuyor. Bizimki gerçekçi ve pragmatik bir modeldir" ifadelerini kullandı.
"DİĞER ÜLKELERE EKONOMİK AVANTAJ SAĞLIYOR"
ABD Başkanı Donald Trump, 2017 yılında Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın iklim değişikliği ile mücadeleden ziyade, diğer ülkelere, ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını ve ABD ekonomisine 3 trilyon dolar kayba yol açacağını iddia etmişti.
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