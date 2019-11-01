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Hindistan'daki yıldırım çarpmasında 10 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019
HİNDİSTAN'DA YILDIRIM ÇARPMASI: 10 KİŞİ ÖLDÜ

basınında yer alan haberde, ülkenin Maharaştra'nın Akola, Amravati ve Nanded bölgelerinde 10 kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

'ın batı eyaleti Maharaştra'da yıldırım çarpması nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Maharaştra'nın Akola, Amravati ve Nanded bölgelerinde 10 kişi yıldırım çarpması sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu kaydetti.

Hindistan'da her yıl en az 2 bin kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybediyor.

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