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Boeing’de yeni skandal! ‘Çatladı’ acil indi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BOEİNG’DE YENİ SKANDAL! ‘ÇATLADI’ ACİL İNDİ...

merkezli Boeing havacılık şirketinin başı yine teknik sorunlarla dertte. NG tipi uçaklarda yaşanan ‘çatlak’ sorunu nedeniyle bir uçak yaptı, 50 uçağın havalanması engellendi.

merkezli havayolu şirketine ait NG uçağı havadayken bir bölümde yaşanan 'çatlamalar' nedeniyle yapmak zorunda kaldı. Boeing 737 NG uçaklarında tespit edilen ortak sorun nedeniyle dünya genelinde 50 uçağın havalanmasına izin verilmediği belirtildi. Qantas şirketi tarafından yapılan açıklamada "Bu şekilde bir çatlak oluşsa da bu uçağın güvenliğini anında tehdit eden bir durum değil. Bir uçağın güvenliğinin tam olarak sağlanmaması durumunda uçuşa asla izin veremeyiz" ifadesi kullanıldı.

İNCELEME TALEP EDİLMİŞTİ

Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) geçen ay Boeing 737 NG tipi uçaklar hakkında inceleme yapılmasını talep etmişti. merkezli Boeing şirketi, 13 Mart'tan bu yana 737 serisinin son modeli olan MAX'lerin üst üste iki kaza geçirmesi sonucunda büyük bir zarar yaşamıştı. Şirketin ürettiği 400'e yakın uçağın seferi durdurulurken, 500'ün üzerinde uçağını da teslim edemedi.

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