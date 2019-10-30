Tayland Kralı 4 saray çalışanını daha işten çıkardı
Geçen hafta eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden alan ve 6 saray çalışanının görevlerine son veren Kral Vajiralongkorn, bu kez de zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle 4 saray çalışanını görevden aldı
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, görevi kötüye kullanmak ve zina yapmakla suçladığı 4 saray çalışanının işine son verdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, resmi "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, saraydaki yatak odalarının denetiminden sorumlu yarbay rütbeli 2 kişinin zina yaptığı ve görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtildi.
Bildiride, 2 askeri görevlinin de "kraliyet muhafızlığı bilincini taşımadığı", "rütbe ve makamlarına yakışıksız" davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle görevlerine son verildiği ifade edildi.
Kral Vajiralongkorn, 21 Ekim'de eşi Sineenat Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını elinden almıştı. Kraliyetten yapılan açıklamada, Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtilmişti.
Sineenat Wongvajirapakdi'nin unvan ve rütbesinin geri alınmasından birkaç gün sonra 6 saray çalışanının görevlerine de "son derece kötü davranış" içinde bulundukları gerekçesiyle son verilmişti. "Royal Gazette"de yayımlanan bildiride, "Resmi görevlerini kendi veya başkalarının çıkarları için kötüye kullanıp, istismar ederek disiplin kurallarını ciddi şekilde bozmuşlardır. Kraliyet düzenlemelerine uymayarak kraliyet işlerine ciddi zarar verdiler." ifadeleri kullanılmıştı.
Tayland'da "lese majeste" olarak adlandırılan "krala ihanet" yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.
Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.
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