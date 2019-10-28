Terör destekçisi Sol Partili Cansu Özdemir’e "PKK sembolü" cezası
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, "Almanya'da yasaklı olan terör örgütü PKK'ya ait sembolü Twitter'da paylaştığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
Hamburg Altona Mahkemesinde görülen davada, Özdemir'e 2017'de Twitter hesabında "PKK yasağı kaldırılsın" şeklinde paylaşımda bulunduğu ve sözde PKK sembolünü kullandığı için 4 bin 500 avro para cezası verildi.
Hakim, Cansu Özdemir'in bu cezasını tecil etti ancak kamu yararına çalışan bir derneğe de 1000 avro bağışta bulunmasına karar verdi.
Özdemir'in karara itiraz edeceği bildirildi.
PKK, Almanya'da 1993'ten bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Bilanço ağırlaşıyor! 74 kişi hayatını kaybetti
- İşte İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yerin görüntüleri
- Bağdadi nasıl öldürüldü? Görgü tanıkları anlattı
- AB'den flaş İngiltere kararı
- Kral Selman'dan Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği
- Başkan Erdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyor
- ABD'den son dönemdeki en büyük sevkiyat
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- İsrail istedi ABD onayladı
- Bağdadi'yi yakalatanın kim olduğu ortaya çıktı
Daha Fazla Gör
- Generalin derdest edilmesi talimatını firari albay Uğur Karaca vermiş
- Son dakika: Kickboks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
- PKK'ya operasyon! Evde yapılan aramada...
- HDP'li Saliha Aydeniz ile Remzi Tosun hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma
- Bağdadi nasıl öldürüldü? İdlib'de operasyonun görgü tanıklarına ulaştı
- Yerli otomobil için geri sayım! İşte tanıtılacağı tarih...
- İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
- Irak'taki gösterilerde son durum! Bilanço gittikçe ağırlaşıyor
- Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
- Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
- Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 29 Ekim mesajı