28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
YER: FRANSA! CAMİ ÖNÜNDE KAN AKTI

'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Saldırganın 84 yaşında olduğu ve aşırı sağla bağlantılı olduğu belirtildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı. Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı FRANSA'DA CAMİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI

84 YAŞINDA...

Fransız polisi, cami önünde saldırı düzenleyen kişinin 84 yaşında olduğu ve aşırı sağ bağlantısının olduğunu belirtti. Saldırganın aşırı sağcı lider 'in partisinde aday olduğu da ifade ediliyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN