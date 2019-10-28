Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Saldırganın 84 yaşında olduğu ve aşırı sağla bağlantılı olduğu belirtildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı. Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. 84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.
84 YAŞINDA...
Fransız polisi, cami önünde saldırı düzenleyen kişinin 84 yaşında olduğu ve aşırı sağ bağlantısının olduğunu belirtti. Saldırganın aşırı sağcı lider Le Pen'in partisinde aday olduğu da ifade ediliyor.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.
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