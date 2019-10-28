Rus askeri polisi devriyelerini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığınca, Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakat gereği Suriye'nin kuzeyinde Rus askeri polisinin yeni güzergahlarda devriye gezdiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin mutabakata uygun olarak Suriye-Türkiye sınırında devriye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu." denildi.
İki ülke arasında varılan mutabakat gereğince yarın akşama kadar bölgedeki tüm YPG/PKK terör örgütü unsurlarının çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "29 Ekim saat 18.00'e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte Münbiç ve Tel Rıfat'tan çıkarılması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya hizmet edecektir." denildi.
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