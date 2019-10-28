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Rus askeri polisi devriyelerini sürdürüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2019
RUS ASKERİ POLİSİ DEVRİYELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

, ile Rusya arasındaki mutabakat gereği Suriye'nin kuzeyinde polisinin yeni güzergahlarda devriye gezdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, polisinin mutabakata uygun olarak Suriye- sınırında devriye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Rus askeri polisi, Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergahlarında devriye faaliyetinde bulundu." denildi.

İki ülke arasında varılan mutabakat gereğince yarın akşama kadar bölgedeki tüm / terör örgütü unsurlarının çıkarılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "29 Ekim saat 18.00'e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte ve Tel Rıfat'tan çıkarılması gerektiği de vurgulanan açıklamada, "Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi, Suriye-Türkiye sınırındaki durumu istikrara kavuşturmaya hizmet edecektir." denildi.

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